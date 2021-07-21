В новой программе «Главное» на канале My.ua политтехнолог Александр Кочетков рассказал, что выборы - это всегда лотерея, но очень полезная для общества и отрезвляющая для власти.
«Выборы выгодны украинскому обществу всегда, потому что это как уборка в доме перед приходом гостей, вот выборы в каком-то смысле и есть наведением порядка. Общество так или иначе присматривается к своей власти, а она в свою очередь должна отчитываться. И чем чаще проходят выборы, тем больше толку в стране, тем больше власть зависит от общества, если выборы относительно честные», - подчеркнул он.
Кочетков сказал, что украинцы странным образом склонны немножко скрывать свою позицию, то есть на самом деле они не хотят голосовать за власть, но когда их спрашивают, то они ее якобы поддерживают. В Украине всегда до выборов, подтвердил он, большое количество неопределившихся людей, их примерно 30%.
«Поэтому реально оценивать избирательные электоральные тенденции надо в процессе выборов. Потому что все эти предварительные опросы – они практически ни о чем, а реальная ситуация видна ближе к выборам. Тем более, что ближе к выборам всегда что-то происходит и ситуация меняется. Украинские выборы живые и относительно честные, однако это всегда лотерея», - резюмировал он.
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