Вчера состоялось уникальное по своему цинизму заседание Верховной Рады Украины.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Приводим слова автора без комментариев.

Точнее, с правовой точки зрения, состоялось собрание 99 депутатов Верховной Рады, которые не имели права принимать ни одного решения.

Попутно напомню, что депутаты официально еще не находятся на летних каникулах, а по календарному плану у них - работа с избирателями.

Но я даже не о правовой легитимности вчерашнего заседания. Я о политической лжи и цинизме.

Итак, по порядку.

Президент Украины инициировал внеочередное заседание ВР для рассмотрения постановлений от оппозиции, которые «заблокировали» подписание законов в сфере судебной реформы и оборонной промышленности. Требование Президента и своего политического и духовного лидера поддержали...аж 76 из 243 депутатов из «Слуги народа».

Председатель Верховной Рады, экс-глава президентской партии Разумков ушел в отпуск по семейным обстоятельствам на день заседания.

Лидеры и представители партий Медведчука и Тимошенко, которые заявили, что принятые Законы уничтожат судоустройстве и оборонную отрасль государства, зарегистрировали свои постановления о неприемлемости и... не пришли на заседание?!

В целом на внеочередном заседании, организация и проведение которого стоит несколько десятков миллионов бюджетных гривен, ни одна фракция или группа не обеспечила присутствие хотя бы половины своих депутатов!

Не удивлюсь, что значительное количество депутатов, которые получили зарплату, выплату за депутатскую деятельность и отпускные, уже «работают на зарубежных избирательных округах», а их помощники в социальных сетях продолжают размещать заявления и тексты своих начальников о горячую любовь к украинскому народу.