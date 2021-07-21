Госэкоинспекция проводит экологическую экспертизу в связи с аварийной ситуацией на Чао «Ровноазот», в частности, осуществляется исследование почв в населенных пунктах вблизи предприятия.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

«Уже отобраны пробы почвы в 5-х точках: вблизи предприятия Чао «Ривнеазот», на территории населенных пунктов Городок, Караєвичі, Обаров, а также в городе Ровно (со стороны луцкого кольца)», - отметил Андрей Малеваный.

Он напомнил, что 20 июля на ровенском химическом заводе Чао «Ривнеазот» произошла авария, из-за этого в воздух попали химические вещества и образовалось облако оранжевого цвета.

Причиной стало то, что на агрегате №5 предприятия произошла разгерметизация трубопровода нитрозных газов – неконцентрированной азотной кислоты, в результате чего произошел выброс оксида азота. Силами предприятия чрезвычайная ситуация была ликвидирована.

«Инспекторы Государственной экологической инспекции Полесского округа с привлечением специалистов отдела инструментально-лабораторного контроля оперативно выехали на место происшествия.

Специалисты ГЭИ зафиксировали, что поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено.

Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля ГЭИ Полесского округа были проведены замеры атмосферного воздуха – показатели в рамках допустимых концентраций», - подчеркнул Андрей Малеваный.