Госэкоинспекция проводит замеры на "Ровноазот"
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, передает «Знай».
Вблизи Ровно на предприятии Чао «Ривнеазот» - внештатная ситуация. Произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты через разгерметизацией трубопровода. Над предприятием появилось оранжевое облако.
"Инспекторы ГЭИ уже находятся на месте происшествия. С помощью лабораторного оборудования они проведут замеры вредных примесей», - добавил глава Госэкоинспекции.
Он также добавил, что о результатах исследований и о состоянии окружающей среды вокруг объекта будет сообщать дополнительно. Сейчас ситуация контролируемая.