Госэкоинспекция проводит замеры на "Ровноазот"

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, передает «Знай».

Вблизи Ровно на предприятии Чао «Ривнеазот» - внештатная ситуация. Произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты через разгерметизацией трубопровода. Над предприятием появилось оранжевое облако.

"Инспекторы ГЭИ уже находятся на месте происшествия. С помощью лабораторного оборудования они проведут замеры вредных примесей», - добавил глава Госэкоинспекции.

Он также добавил, что о результатах исследований и о состоянии окружающей среды вокруг объекта будет сообщать дополнительно. Сейчас ситуация контролируемая.

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