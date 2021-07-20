Видимо, столичные власти решили, что дождика на улице достаточно и люди могут обойтись без водоснабжения.

Жители столичного жилмассива Виноградарь не только страдают от жары, а еще и от безалаберности столичных властей – люди массово жалуются на то, что в такую погоду остались без водоснабжения, пишет Знай.

"Это натуральное издевательство над людьми! В такую жару нам среди ночи выключили холодную воду, целый день на горячей линии автоответчик по записи транслировал обещания – сначала в 12 часов, потом в 18. Но после 18 оператор горячей линии прямо сказал – воду включат, когда устранят поломку. Никаких прогнозов, никаких обещаний – живите, как хотите.

Может завтра, может через месяц. При этом, у нас в доме много пожилых людей и детей, которые больше всего страдают без воды. Но проблемы людей мало волнуют киевские власти. Это уже просто хамство! Так бы они платежки забывали присылать. Нигде даже не видно, что ведутся какие-то работы – просто вырубили людям воду и разошлись по домам!", – сетует житель дома по проспекту Правды 60 Анатолий Григорьевич.