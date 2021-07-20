Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн занимается медиа-вымогательством и предлагал БРСМ-Нафта платить ему 15 тыс. долларов в месяц за «лояльность». Как пишет "Багнет", об этом в фейсбук сообщил журналист Сергей Иванов со ссылкой на аудиозапись, которая оказалась в распоряжении правоохранительных органов.

«Сергей Куюн, главный пиарщик топливного картеля, о котором я вам неоднократно рассказывал и благодаря которому мы имеем значительно завышенные цены на бензин, не устает удивлять отборным маразмом. Сейчас он разгоняет обращение к новому руководителю МВД Монастырскому с просьбой усилить борьбу с теневым нефтерынком. Если вы забыли, кто такой Куюн — я напомню. Это «эксперт топливного рынка» на зарплате у сети АЗС ОККО, который оправдывает картельные сговоры и «мочит» в медиа их конкурентов. На прошлой неделе в офисе его фирмы прошли обыски, в ходе которых была изъята большая сумма кэша, более 100 000 долларов. Куюн прогнозируемо назвал следственные действия заказом, изображает спокойствие и петросянит, призывая СМИ делить с ним гонорары, которые они якобы получают за негативные публикации о нем. Искренне сочувствую Куюну по поводу обысков, не могу не добавить, что и без СМИ он получает немалые деньги от картеля», — написал Сергей Иванов.

Так, Куюн предлагает сетям платить тысячи долларов за нейтрально-позитивные упоминания в СМИ. Те, кто платить отказываются, пишет Сергей Иванов, получают поток фейков про «бодягу, контрафакт, махинации с налогами и еще и донос ментам, поскольку заявление — это уже информационный повод». Журналист назвал это медийным рэкетом и опубликовал расшифровку разговора Куюна с одним из топ-менеджеров сети БРСМ-Нафта Александром Мельничуком. На записи Куюн предлагал БРСМ «лояльность» в обмен на 15 тыс. долл. в месяц. «Серега, 15 тысяч долларов платить ежемесячно — это очень много…», — говорит Мельничук. На что Куюн отвечает: «Ну, Сань, я ж тебе говорю, что, с одной стороны, да, немало. Но, с другой стороны, мы понимаем, что компания зарабатывает дох...я».

«В результате Мельничук отказался платить $15 тыс. Куюну и получил кучу отборного дерьма в адрес компании. Подчеркиваю, название компании тут не имеет никакого значения, поскольку такой подход Куюн практикует относительно всех своих «клиентов». И подход этот — вымогательство, то есть уголовное преступление, за которым должна следовать ответственность», — написал Сергей Иванов.

Напомним, 13 июля в консалтинговой группе «А-95», а также по месту жительства Сергея Куюна и его родного брата Артема Нацполиция провела 5 обысков. В офисе фирмы было изъято компьютерное оборудование, носители информации и 104 тыс. долларов наличными.