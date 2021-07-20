Насколько в Украине защищено право собственности? Этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» рассматривает сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.

«Защищённость права собственности – это очень важная составляющая инвестиционного климата. В Украине ко мне могут прийти и арестовать оборудование, а потом разблокировать за взятку. При этом на сорванном контракте я потеряю больше, чем на взятке. В Украине это почему-то считается нормой, и инвесторы об этом знают. Например, в истории с «Мотор Сичью» можно было использовать иные средства защиты национальных интересов. Инвесторы всегда воспринимают национализацию крайне негативно», - отмечает эксперт.

По его словам, точно так же обстоит дело со «Скай Моллом». Здесь иностранный инвестор уже несколько лет не может получить контроль над своим активом, в который он вложил деньги.

«Давайте посмотрим на информационное поле вокруг нашей страны. Что о нас пишут? Ты никогда не привлечёшь инвестора в страну, о которой говорят так мало хорошего и так много плохого. А от уплаты налогов всё равно никто не освобождает. Я встречался в ОАЭ с представителями нескольких свободных экономических зон. Они играют роль инвестиционной няни, помогают открыть счета, зарегистрировать компании, получить кредиты. А государство даёт ноль налога на прибыль и на доходы физических лиц», - говорит Анатолий Амелин.

Как сообщает Politeka, ранее политик Виталий Гудзенко объяснил, почему инвесторам опасно вкладывать деньги в украинскую землю.

Также Politeka сообщала о тех факторах, которые, по словам эксперта Станислава Зинченко, отпугивают инвесторов.



