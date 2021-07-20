Автократизация страны может обернуться ее разгосударствлением. Так сказал философ, политолог и историк Михаил Минаков в программе «Романенко. Беседы», обосновывая необходимость иметь четкие правила и сильные госинституты.
По мнению Минакова, автократизация государства - это проявление слабости, которая проявляется в отказе от институтов и права вообще.
Также эксперт отмечает, что все познается в сравнении, а потому говорить о том, что Украина не имеет как такового государства - слишком громко. Он предлагает поехать в Приднестровье или в Боснию и наглядно увидеть эту разницу: Украина - государство и здесь действительно есть государственные институции и институты.
Попутно философ вспоминает объяснения экономиста Дугласа Норта: институтом является то правило, которое мы выполняем. Минаков также добавляет, что правила могут быть неписаными и неформальными, но обязательными к исполнению. «В этом плане Конституция должна быть таким правилом», - подчеркивает он.
В то же время любое отклонение от Конституции, по мнению политолога, ведет к разгосударствлению, а это имеет свои опасности. «Возникают такие лагуны безгосударственности на территории, там будут возникать другие суверены, снова может церковь возникнуть», - предупреждает эксперт.
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Чтобы не быть голословным, в пример он приводит теневые корпорации, что занимаются добычей янтаря на Полесье и могут прибрать власть в свои руки. По словам Минакова, еще 10 лет назад определенными регионами северной Волыни руководили старейшины разных конфессий.
Тем не менее, эксперт утверждает, что эти образования не могут быть устойчивыми, а государство - гораздо сильнее на их фоне.
Как сообщала Politeka, Минаков назвал четыре главные функции государства.
Также Politeka писала о том, что Минаков объяснил, почему не считает, что Украине нужна автократизация.