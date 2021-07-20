Можно ли считать Верховную Раду турбулентной? На эту тему рассуждает политический эксперт Николай Спиридонов в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

По мнению Спиридонова, Верховная Рада в своих действиях действительно довольно турбулентная. «Особенно вначале работы, были многие такие решения, которые нужно было тщательно анализировать. Но они принимались, на мой взгляд, слишком быстро», - говорит он.

Чтобы не быть голословным, эксперт вспоминает прошлогодние «зашквары» от ВР Украины. «В основном, генеральная линия — это «закручивание гаек» в налоговой сфере. Причем, как говорится, лес рубят, щепки летят», - рассуждает он.

Как объясняет Спиридонов, вся эта деолигархизация и законы №5600 и 5636, которые приняли буквально в первом чтении, на самом деле вредят только простым украинцам. Он отмечает, что речь идет об усилении налогового давления на продажу и покупку недвижимости, об установлении жесткого контроля над системой банков, о росте цены на продукты питания.

В то же время, говорит Спиридонов, Верховная Рада не сбавляет обороты и эта турбулентность действует и сегодня.

Как сообщала Politeka, Спиридонов заявил, что Аваков вряд ли намерен уйти из политики.

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