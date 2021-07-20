Как увеличение прожиточного минимума с 1 июля отразится на размере пенсионных выплат? На эту тему рассуждает эксперт по социальной политике Андрей Павловский в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк .

Как говорит гость программы, сумму прожиточного минимума на самом деле не так уж и подняли - это лишь 2 379 гривен. В таком случае, подчеркивает он, о любой достойной жизни речь вообще не идет. «А прожиточный минимум для лиц, утративших свою работоспособность, пенсионеров и инвалидов составляет с 1 июля 1 854 гривны», - отмечает Павловский и добавляет, что это лишь на 85 гривен больше, чем раньше.

Попутно эксперт рассказывает об одной несправедливости в пенсионной системе: есть обычные и привилегированные пенсионеры и для последних, конечно, законы, как и выплаты, несколько иные. «Прокурорам начисляется пенсия 60% от заработной платы, бывшим милиционерам – 50%, а всем остальным по общей формуле, где учитывается продолжительность страхового стажа и размер заработной платы», - объясняет он.

По словам Павловского, в Украине пенсия минимум составляет 1 854, а максимум - 18 540. Но, подчеркивает он, не нужно забывать об этих привилегированных категориях пенсионеров. Эксперт сообщает, что для судьи, например, диапазон суммы пенсионной выплаты существенно увеличивается: сначала она выросла на 9 425 гривен, а преимущественно составляет 77 300.

Как сообщала Politeka, Павловский заявил, что в мае прожиточный минимум должен был быть 4 933 .