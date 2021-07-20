Какие перемены предстоят Министерству внутренних дел при новом министре? Положение дел в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический эксперт Николай Спиридонов.

«Мы видим попытку Офиса президента взять под контроль всё. При всех вопросах к Авакову меня совершенно не радует его отставка. Аваков ограничивал президентскую власть как противовес сначала Порошенко, а теперь Зеленскому. Попытки ОП взять под контроль силовые структуры ограничиваются только слабостью кадров: непонятно, сможет ли Монастырский действительно контролировать МВД. Я его немного знаю: это человек не слабый. Так что вопрос остаётся открытым. А ОП действительно сейчас стремится всё контролировать – но в этом случае придётся за всё и отвечать. Тем более что результаты, мягко говоря, не выдающиеся», - отмечает эксперт.

По его словам, это касается и экономики, и социальной сферы, и правоохранительной.

«По некоторым данным, на последних выборах в Армении правящая партия намеренно занизила свой результат, чтобы не создавать монобольшинство, пустить в парламент оппозицию и разделить с ней ответственность. А в Украине власть стремится всё контролировать, не понимая пользы разделения ответственности», - говорит Николай Спиридонов.

Как сообщает Politeka, ранее политик Николай Томенко прокомментировал причины отставки Арсена Авакова.

Также Politeka сообщила, что народный депутат Антон Поляков отметил: Аваков ушёл с должности, но не из политики.



