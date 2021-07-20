В программе «Романенко. Беседы» философ, политолог и историк Михаил Минаков объяснил, почему не считает, что Украине нужна автократизация на данном этапе развития, и рассказал о важности биополитического аспекта в каждой стране

«Если мы говорим об автократизации, то очень просто: автократы не принимают во внимание интересы других, автократическая группа имеет перевес в интересах, и она очень редко работает в интересах государства», - объяснил Минаков.

По его словам, мы вернулись в сословное государство, и это большая беда, так как автократии гораздо удобнее управлять сословиями, чем классами или гражданами. В этом отчасти ловушка, по его мнению.

«Поэтому все-таки автократические модели сами себя будут подрывать. И еще будет у нас очередной постмодерн, и это закончится очередным провалом, снова будет потерянное поколение, потерянное время, каждый раз, каждый цикл», - заявил Минаков.

Кроме этого, политолог затронул проблему того, что нас все меньше и меньше на нашей территории, так как очень многие украинцы выезжают за границу для более комфортной жизни. По его мнению, Украина не стала местом жизни.

«Биополитический аспект – это еще один важный аспект, когда рожаем – не рожаем, уезжаем или остаемся. Я как человек, который уехал, у меня не чистая совесть в этом плане. Я приезжаю в Киев с чувством вины, что я не остался. Но, с другой стороны, для того чтобы творить и заниматься философией, мне гораздо уютней это делать за границей. А это значит, что нам нужно создать свободное пространство для украинцев, чтобы выражать себя в философии, экономике, праве, армии, в конце концов», - считает Минаков.

Ранее Politeka сообщала, что Минаков назвал четыре главные функции государства, по которым определяется его существование.

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