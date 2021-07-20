О том, кто писал первую Конституцию независимой Украины, в программе «БДСМ Украина» Алексея Толкачева рассказал один из ее соавторов, бывший судья Конституционного суда, заслуженный юрист Украины Виктор Шишкин.

«В тексте Декларации о государственном суверенитете Украины было записано, что ее положения являются основанием для разработки Конституции Украины. Эти положения трансформировались в Конституцию в нормах, потому что Декларация – это политические лозунги о намерениях, указатель, как говорил один из наших президентов», - объясняет он.

Юрист отмечает, что работала над Конституцией команда профессиональных, демократически настроенных юристов.

«Конституция не обязательно пишется юристами – она пишется политиками, историками, - объясняет Шишкин. – Потому что это не юридически-политический, а политико-юридический документ. Философия первого раздела закладывалась в 1991 году. Инициатором этого прорыва был Народный совет, который был частью тогдашней Верховной Рады – антикоммунистическая оппозиция, в которой я также был. В Раде юристов было четыре с половиной процента, «двадцатка». Сегодня каждый второй депутат ходит, машет каким-то там дипломчиком, что якобы юрист. Такого тогда не было».

То небольшое количество людей не только имело университетское юридическое образование, продолжает соавтор Конституции.

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«Некоторые имели диплом юриста, а закончили Высшую школу милиции или академию ВМС. Кроме того, были юристы демократического направления, большая часть из которых входила в Народный совет. И они все были не с милицейскими «корочками», а с «корочками» университета. Сегодня думают, что советская школа образования была плохой. Ничего подобного! Нас готовили очень хорошо. Другой вопрос, что да, давали идеологическую и политическую окраску. Но если это наносное снять, то готовили специалистов очень хорошо», - говорит Шишкин.

Напомним, Конституция в Украине очень хороша, и если бы мы жили по ней – мы бы уже жили как в Европе, - Лавринович.

Как сообщает Politeka, Источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй, - Друзенко.