В судьбе Украины многое зависит от позиции политической элиты США – но в чём состоит эта позиция? Своё мнение об этом в программе «Романенко. Беседы» высказывает политтехнолог Максим Карижский.

«В США многие готовы помогать Украине, но считают, что она должна выполнить «домашнее задание». Суть этого задания – антикоррупционная реформа. Американцы напоминают, что начали этот разговор не вчера, он очень давний. Но США не видят в Украине борьбы с коррупцией, напротив, видят настойчивое игнорирование этой темы. Да, это стыдно для нас – но со страной обращаются так, как она позволяет с собой обращаться. Американцы говорят, что у нас коррупция, а мы на это возражаем, что коррупция у всех. Но проблема в том, что здесь нет серьёзных предметов для сотрудничества. Казалось бы, такими предметами могли бы стать Крым и война на востоке Украины, но сложность в том, чтобы конвертировать это в какие-то позитивные совместные действия», - рассказывает гость программы.

Он подчёркивает, что инициатива таких действий непременно должна исходить с нашей стороны.

«Американцы не уверены в дееспособности и надёжности украинской стороны. Это проявляется, например, в вопросе о летальном вооружении. Американцы говорят: мы можем дать вам платформу, на которой стоят восемь ракет, потому что мы её можем проследить. А переносную ракету «земля-воздух» мы вам не дадим, поскольку нет гарантии, что она где-нибудь в третьей стране не выстрелит по нам», - говорит Максим Карижский.

Как сообщает Politeka, ранее украинско-американские отношения прокомментировал политолог Вадим Карасёв.

Также Politeka сообщала, что политолог Тарас Загородний допустил для Украины возможность получить статус союзника США вне НАТО.



