Чем обернется для Украины свертывание миссии ОБСЕ? На этот вопрос ответил экс-работник посольства США в Вашингтоне Андрей Телиженко в программе «А как на самом деле?» с блогеркой Мирославой Бобровской .

Гость программы отмечает, что миссия ОБСЕ на Донбассе - это просьба и приглашение со стороны Украины, но сам он, работая в Кабинете министров при Яценюке, имел другое предложение. «Я советовал, чтобы мы поднимали вопрос миссии ООН», - говорит Телиженко.

Тем не менее, его идею назвали плохой и не поддержали. Но и сам экс-работник посольства США соглашается, что в 2014 году воплотить этот замысел возможности не было, ведь события только набирали обороты.

По словам Телиженко, уже тогда было понятно, что на ОБСЕ можно нажать и заставить уступить, а на ООН - нет. Итак, он делает вывод, что сворачивание миссии ОБСЕ обернется для Украины замораживанием конфликта на Донбассе. «То, что сейчас делается - это делается для того, чтобы заморозить нам Донбасс», - подчеркивает эксперт и добавляет, что тогда можно будет воплотить идею президента Зеленского и построить стену.

Тем не менее, он предупреждает, что в таком случае на Донбассе все не закончится, ведь появятся и другие государства со своими территориальными претензиями: Румыния захочет Бессарабию, а Венгрия - Закарпатье.

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