Госэкоинспекция впервые обязала орган местного самоуправления разработать Схему санитарной очистки населенного пункта в судебном порядке

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

Он напомнил, что этот документ предусматривает комплекс мероприятий по обращению с отходами (сбор, транспортировку, захоронение, переработка мусора и т. п.). Нередко масштабные нарушения-несанкционированные свалки, ненадлежащая утилизация мусора и другие, связанные именно с отсутствием Схем саночистки.

"На днях ДЭИ удалось выиграть судебный иск и заставить одну из общин создать такой документ. Речь идет о Барышевскую поселковый совет, во время внеплановой проверки которой выявлено масштабное засорение территории отходами. Убытки окружающей среде составили почти 9 миллионов гривен.

Поэтому инспекция подготовила судебный иск по поводу бездействия органа местного самоуправления и с требованиями наладить процесс управления отходами», - рассказал Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что кроме разработки схемы саночистки, суд обязал Барышевский поселковый совет:

решить вопрос о размещении на своей территории объектов обращения с отходами (контейнеров, сортировочных линий, перерабатывающих мощностей и тому подобное);

организовать в полном объеме сбора и удаления бытовых отходов, в том числе отходов мелких производителей, создать полигоны для их захоронения, а также обеспечить раздельный сбор полезных компонентов этих отходов.

«Также суд принял решение запретить деятельность по вывозу отходов, которую осуществляет Барышевский ЖЭК. Теперь в пгт. Барышевка должны на тендерных началах определить нового исполнителя таких услуг", - отметил Андрей Малеванный.

За невыполнение решения суда должностным лицам органа местного самоуправления грозит уголовная ответственность по статье 382 Уголовного кодекса (штраф 537 тыс - 1,1 млн грн или лишение свободы на срок до трех лет).