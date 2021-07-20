Мэр Днепра затеял "спецоперацию" по увольнению Щадило с заменой его на лояльного Огурченко

В Днепре может появиться новый начальник областной полиции. Мэр города Борис Филатов и его рейдер-партнер Геннадий Корбан затеяли "спецоперацию" по увольнению Анатолия Щадило с заменой его на лояльного Владимира Огурченко, пишет Багнет. Сегодня гонцы Филатова-Корбана с чемоданами денег оббивают пороги в Киеве, лоббируя это назначение. А в качестве картинки для руководства МВД в Днепре разыграли кровавый постановочный спектакль с избиением активистки.

Сегодня Филатов в панике, и не сложно понять, почему. Недавние события в Днепре с избиением журналистов и горожан во время незаконного демонтажа билбордов, вызвали большой резонанс. Этот инцидент обсуждали в стенах Верховной Рады, проинформированы о нем посольства США и Евросоюза. Действия Филатова и его частной армии – КП "Муниципальная варта" - осудили представители международных организаций. При этом сам он промолчал.

Очевидно, что вся городская власть в лице Филатова теперь в глазах украинского общества и международного сообщества – варвары и мародеры, творящие произвол, для которых не только закон не писан, но и центральная власть не указ. Поэтому, чтобы отвлечь внимание от себя и своих коррупционных дел, Филатов с окружением пошли на циничный и аморальный поступок – избиение активистки Натальи Эшонкуловой.

История эта темная, как и все, что окружает Филатова. В свое время Эшонкулова вместе с "Самозахистом підприємців" боролась с произволом городской власти. Но, как признаются сами предприниматели, однажды в стенах мэрии ей сделали предложение, отказаться от которого она не смогла. С тех пор она стала лояльной для местной власти активисткой на зарплате. И именно карту Эшонкуловой решил разыграть Филатов для информационного фона в этой истории. Наши источники утверждают, что избита Наталья была по ее собственному согласию, причем многие отмечают – характер травм таков, что били больше для красивой картинки, нежели для нанесения вреда здоровью.

Обращает на себя внимание и тот факт, что "картинка" как по команде разлетелась по десяткам СМИ, подконтрольных Филатову, в то время как об избиении коллег-журналистов они промолчали. Да и сам городской голова с воплями и криками в соцсетях начал требовать наказать виновных. Беда только в том, что горожане в это постановочное избиение не поверили, и в соцсетях большая часть днепрян как раз высказывает мнение, что заказчиками выступили именно Филатов с Корбаном. Хотя бы потому, что это им выгодно. И с точки зрения отвлечь внимание общественности от избиения журналистов, и с точки зрения под шумок добиться назначения на должность главы областной полиции Огурченко.

Почему именно Огурченко хотят протянуть в начальники полиции Днепропетровской области Филатов и Корбан? Тут все просто. История их взаимоотношений имеет длинный шлейф. В середине 2000-х Огурченко служил в днепропетровском "Беркуте", которым командовал Андрей Ткаченко. Тот самый Ткаченко, который со своими бойцами устроил зверства на Майдане (против него открыто множество уголовных дел), а затем возглавил частную армию Филатова – КП "Муниципальная варта". Он и сегодня фактически ею командует в качестве "смотрящего".

Ни для кого не секрет, что именно Огурченко тренировал личную охрану Корбана и Филатова, а также боевиков из их окружения. В какой-то момент его "выдернули" из "Беркута" и пристроили в департамент внутренней безопасности ГУ НП в Днепропетровской области. Там он был глазами и ушами Филатова-Корбана, а также способствовал тому, чтобы в полиции закрывали глаза на их рейдерские дела. В качестве благодарности его протянули на должность главы департамента внутренней безопасности. Ведь время его назначения удивительным образом совпало в 2014 году с временем работы Филатова и Корбана заместителями губернатора.

Однако нынешние местные князьки из Днепра спали и видели, как их человек возглавит полицию области. Удобный момент наступил в сентябре 2019 года, когда на тот момент руководитель областной полиции Виталий Глуховеря попал в крупный скандал.

Филатов с Корбаном подсуетились, "занесли" куда надо, и Огурченко возглавил полицию Днепропетровщины.

Следует понимать, что это был период, когда земля горела под ногами Филатова. Именно в это время областная прокуратура раскрутила дело о хищении сотен миллионов гривен на ремонте Нового моста, на подходе были дела о воровстве бюджета на ремонте набережной, паспортизации улиц, ремонте фасадов зданий на центральном проспекте и т.д. Именно в это время были объявлены подозрения тому же заму Филатова – Михаилу Лысенко. Одним словом, Филатову впору было кричать из окна своего кабинета: "Караул!"

Поэтому назначение Огурченко стало для мэра Днепра спасательным кругом. В то время как областная прокуратура и СБУ в поте лица раскручивали коррупционные схемы Филатова, полиция устроила саботаж уголовных дел - они либо тормозились в ее стенах, либо разваливались. Это дало Филатову и Корбану время на "порешать вопросы". Итог мы знаем – областной прокурор был уволен, а вслед за ним и глава местного СБУ.

Огурченко и дальше бы "крышевал" разграбление города Филатовым и Корбаном, если бы не ряд скандалов в областных подразделениях полиции – в том же Кривом Роге и особенно Павлограде, где местная полиция превратилась в ОПГ и выбивала показания из людей. В Киеве не могли больше закрывать на это глаза и вынуждены была уволить Огурченко, призвав ему на смену из Хмельницкой области Анатолия Щадило.

Это стало холодным душем для мэра Днепра и его "гоп-компании". Щадило не их человек, хотя тоже рвения в расследовании их коррупционных схем не проявляет. Но сегодня Филатова и Корбана такое положение вещей не устраивает. Потому что обстановка вокруг них накалилась так же, как и в сентябре 2019 года. Только к сотням уголовных дел, открытым на чиновников горсовета за воровство, добавилось и жестокое насилие, и произвол по отжиму чужого бизнеса. И им сегодня на должности начальника областной полиции кровь из носу нужен в доску свой, абсолютно подконтрольный человек, который прикроет их как щитом.

Именно с это целью и был разыгран фарс с Натальей Эшонкуловой, который вкупе с чемоданами денег, которые занесут в высокие кабинеты, должен способствовать увольнению Щадило и возвращению в кресло главы областной полиции Огурченко. Вопрос только в том, купятся ли в Киеве на дешевый трюк Филатова с избиением активистки и соблазнятся ли долларовыми банкнотами? Ответ мы узнаем в ближайшее время.