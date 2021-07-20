Что требуется для того, чтобы выработать коллективный иммунитет? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает кандидат биологических наук Ольга Маслова.

«Главный путь – это вакцинация, и сейчас есть много организаций, которые заботятся о том, чтобы в Украину поступала вакцина. В связи с этим, конечно, появляется много бюрократических проблем. Но на практике они оказались далеко не такими сложными, как казалось. Приходится объяснять, почему необходимо проводить вакцинацию, несмотря на всю информацию, которая вызывает эмоциональные отклики. Например – что кто-то умер после вакцинации, или увеличился риск. Нужно понимать, что мы находимся в ситуации, в которой очень легко эмоционально манипулировать людьми», - говорит гостья программы.

Также, по её словам, здесь очень легко находить причинно-следственные связи там, где их на самом деле нет.

«Если одно событие следует за другим – это ещё не значит, что оно стало его результатом. Но даже в тех редких случаях, когда такая связь есть, нужно помнить: побочных эффектов не бывает только в гомеопатии, потому что там и обычных эффектов не бывает», - отмечает Ольга Маслова.

Как сообщает Politeka, ранее политик Геннадий Балашов заявил, что от вакцинации отказываются только самые отсталые слои населения .