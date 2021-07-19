В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» кандидат биологических наук Ольга Маслова оценила шансы человечества одолеть коронавирус.

Прежде всего эксперт отмечает, что человечество, будучи умным видом, должно сразу думать о способе решения проблем, а еще лучше - думать на опережение. «Когда пандемия начиналась, все говорили «О Боже, когда же будет вакцина?», - рассказывает она.

Также Маслова добавляет, что вакцину на самом деле сделали довольно быстро, к тому же в нескольких вариациях с различными механизмами действия. «И более того, сейчас еще огромное количество потенциальных вакцин находится на предыдущих этапах тестирования», - отмечает она. С другой стороны, эксперт отмечает, что универсального лекарства от коронавируса все еще нет.

В то же время гостя программы не решается ответить на вопрос, удастся ли человечеству преодолеть COVID-19, но она отмечает, что борьба не закончится быстро.

Попутно Маслова объясняет, что такое вообще вирус и как он функционирует. «Вирус — это такая форма даже не жизни, а существования. Потому что живой или не живой вирус — это также предмет очень глубоких и ярких научных дискуссий», - рассуждает она. Далее эксперт объясняет, что вирус, будучи даже не совсем живым, все равно стремится поддерживать свое существование и производить себя. В то же время любое противопоставление вирусу, предупреждает Маслова, провоцирует его развиваться и искать обходные пути обеспечения своего существования, то есть, он мутирует и становится еще более заразным.

Как сообщала Politeka, Маслова рассказала, почему некоторые люди не хотят прививаться от COVID-19.

Также Politeka писала о том, что Балашов рассказал, почему люди не хотят вакцинироваться.