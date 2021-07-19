Это конец эпохи Арсена Авакова как главы Министерства внутренних дел? На этот вопрос ответил политик и общественный деятель Николай Томенко в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

Прежде всего Томенко отмечает, что Арсен Аваков, который пришел в команде с Турчиновым и Яценюком, сумел добыть себе намного высший рейтинг, чем они. «У него свои люди в каждой фракции», - подчеркивает он.

В общем политик одобрительно отзывается о нем и как о министре, и как о лидере Майдана, и как о враге президента Российской Федерации, и как главы одной из лучших команд с позиции правительственного пиара. «Потому что в такие передряги, в которые он попадал, в принципе — более или менее из них выходил», - отмечает гость программы.

Также он отмечает, что Аваков, возможно, и не знает точно всех нюансов в работе Министерства внутренних дел, но сумел заручиться поддержкой действительно хороших помощников и советников и довольно грамотно расставить позиции лоббирования собственных интересов. «С точки зрения пиара — можно сказать, что это был самый успешный пиарный министр», - утверждает Томенко.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что Аваков будет помогать президенту.

Также Politeka писала о том, что Лупова подумала о будущем МВД без Авакова.