В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» эксперт в сфере здравоохранения Вадим Аристов рассказал подробнее о процессе медицинской сортировки.

Как объясняет эксперт, медицинская сортировка - это следствие того, что ресурсы украинской системы медицины ограничены. «То есть, один аппарат ИВЛ, мы можем отдать его или старенькому, который уже неделю борется и нет динамики, и, возможно, он умрет через 3 дня. А возможно он даже выживет, но ему все равно по прогнозу не такое количество продуктивных лет осталось», - объясняет он и добавляет, что в таком случае помощь оказывают молодому человеку, учитывая продолжительность жизни.

Аристов считает эти реалии ужасными, а потому акцентирует на необходимости расширить ресурсы медицинской системы, чтобы помочь всем пациентам. В то же время он предупреждает, что в случае роста уровня заболеваемости с такими ресурсами жертв не избежать и медицинская сортировка будет вынужденной, но обязательной мерой.

Итак, гость программы констатирует, что, пока в Украине развивается бизнес и власть этому пытается способствовать, врачам приходится выбирать, кому предоставить медицинский ресурс, а кому - нет. Он отмечает, что вопрос стоит буквально в том, чтобы попасть на кровать в больнице, ведь и это не всегда удается.

Чтобы не быть голословным, Аристов вспоминает ситуацию, о которой ему рассказали буквально со слезами на глазах: 60-летнего мужчину отключили от аппарата ИВЛ и он умер, предпочтение было отдано 30-летнему. «То есть, это та медицинская сортировка, которой нас учат, пока мы готовимся стать врачами. И мы все надеемся, что этого не потребуется», - констатирует он.

Кроме этого, говорит эксперт, есть проблема с тем, чтобы попасть в операционную, а не в реанимацию. «Не «тяжелого» везут в операционную, а наоборот, более «легкого», потому что за единицу времени операционная может трех более легких прооперировать, и они будут жить», - объясняет он. Именно поэтому Аристов и рекомендует увеличить ресурсы медицинской системы и усилить инфраструктуру.

Как сообщала Politeka, Аристов рассказал, останется ли Европа открытой для украинских туристов из-за пандемии.

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