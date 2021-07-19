Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала об уровне украинских зарплат в сравнении с польскими, а также о внеплановых налоговых проверках работодателей.

Среди прочего, журналистка рассказала, что наше трудоспособное население бежит из страны.

«Народ уходит, и если ничего с этим не делать, то в 2024 году нашу минимальную зарплату поднимать будет некому, соответственно пенсии тоже будет платить некому», - заявила Завальнюк.

Она рассказала, что, к примеру, в соседней Польше, уровень заработной платы втрое больше, чем в нашей стране, минимальная зарплата там составляет 610 евро, а средняя - 1200 евро. Согласно принятой Бюджетной декларации, в 2024 году в переводе на евро минимальная зарплата в Украине будет составлять 230 евро, а средняя – 575 евро, добавила журналистка.

«Такими темпами украинские зарплаты догонят польские через 18 лет при условии, что польские зарплаты не будут расти. А что же делают у нас в стране? Налоговая взялась за зарплаты украинцев, уже известны суммы штрафов до 180 тысяч гривен», - рассказала Завальнюк.

Она объяснила, что в Украине проводится проверка всех работодателей на предмет надлежащего трудового оформления сотрудников. По ее словам, в течение недели после начала поверки, которая стартовала 1 июля, то есть по состоянию на 5 июля 2021 года, было выявлено 336 наемных работников без надлежащего оформления.

«В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения. На что имеют право инспекторы: прийти на любое предприятие; поговорить с сотрудниками; посетить производственные помещения; проверить документы о трудоустройстве сотрудников», - говорит Завальнюк.

В случае, если сотрудник оформлен не официально, а работает по гражданско-правовому договору, либо вовсе без договора, работодателя ждет штраф в сумме 60 тыс. грн, а в случае, если нарушение не будет устранено и во время повторной проверки его вновь обнаружат, сумма штрафа будет увеличена до 180 тыс. грн, сообщила Завальнюк. По мнению журналистки, такие проверки не помогут вывести бизнес из тени, а лишь повысят уровень коррупции в соответствующих органах.

Ранее Politeka сообщала, что Завальнюк объяснила, почему повышение прожиточного минимума фактически никак не повлияет на зарплаты и пенсии.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что налогообложение людей будет расти в геометрической прогрессии.



