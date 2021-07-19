Ресторатор Усама Кафа рассказал Сергею Дойко в новом выпуске программы «Личность», как его бизнес перестроился во время мировой пандемии коронавируса, а также о своих взаимоотношениях с политикой и роскошью.

«Когда идет вопрос: каким образом, то нет правых и виноватых. Есть те, кто стратегически с тобой, и есть те, кто расходится в мнении с тобой. Костяк команды – это люди, которые понимают, что мы теряем, к чему мы стремимся. Я всегда описываю ситуацию, я ее не скрываю. Самое главное – большинство коллег возле меня, и я не смотрю на это коммерчески. Я кайфую от дороги», - признается он.

Ведущий интересуется: сколько в вашей деятельности политики?

«Политики? Я вообще не понимаю политику. Ноль! Я понимаю, кто прав, кто виноват. Но я не участвую в этом. Во-первых, мне не дано, у меня есть своя работа. Во-вторых, политика мне неинтересна. Это другое поле. Я творческий человек, могу вкусную пиццу делать, больше ничего. Не блюда с политическим вкусом», - отвечает Усама Кафа.

«Я самодостаточный человек, соответствую своей фамилии, - продолжает он. – Вопрос не в объеме денег. Наполнение вот тут, в сердце. У меня очень много друзей, которые считают иначе. Они меня не понимают, я их не понимаю, но мы дружим. Нет разницы: мы можем оба ехать в бизнес-классе, можем оба съездить в крутой ресторан в Лондоне, можем одеваться в стиле кежуал. Но какая разница? Мы живем в трех двадцатках. Одна двадцатка – мы растем, второй двадцаткой мы создаем карьеру, 20 лет. А третья двадцатка – просто мы спим. Мы восемь часов в день спим!», - делает вывод Усама Кафа.

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