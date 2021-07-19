Германия и США договорились сохранить нынешний статус-кво по Северному потоку-2. Так в своем блоге заявил политолог Руслан Бортник, который прокомментировал визит Ангелы Меркель к президенту США Джо Байдену.

Он напомнил, что 15 числа Ангела Меркель посетила Вашингтон, где встречалась с Байденом, и во время встречи, в частности, обсуждался Северный поток-2. По словам политолога, несмотря на то, что президент Украины заявил, что эта встреча может изменить будущее Европы, ничего подобного не случилось.

«Это горькая правда для Украины, потому что Германия и США ни о чем не договорились по Северному потоку-2. Фактически они договорились сохранить нынешний статус-кво и, конечно, о каких-либо компенсациях для Украины, защиты украинских интересов речи не идет, да в принципе и не могло идти», - говорит Бортник.

По его мнению, это логично, ведь и у Германии, и у США есть свои интересы, которые часто противоречат украинским интересам в сегодняшних реалиях. При этом, отмечает он, обе страны сохраняют риторику в отношении того, что они будут добиваться, чтобы Украина сохранила транзитный потенциал и после 2024 года.

«Но я боюсь, что в 2024 канцлер Германии и президент США будут другими. И если не будут подписаны какие-либо документы, конкретные договоренности, то мы действительно можем потерять транзит через Украину после 2024 года. Или мы вынуждены будет торговаться с Путиным, с Россией уже на совсем других, более плохих условиях», - заявил Бортник.

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