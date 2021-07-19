Насколько оправдывает себя украинская медицинская реформа? Насколько она соответствует вызовам времени? Своё мнение по этому поводу в программе «Романенко. Беседы» высказывает эксперт в сфере здравоохранения Вадим Аристов.

«Медицинская реформа в Украине не остановилась, но после начала ковидной эпохи её понадобилось основательно переосмыслить. Документ, с которого начиналась медицинская реформа, гласил: советская медицинская система, созданная Николаем Семашко, исходила из того, что инфекционные болезни актуальны, но это уже не так, человечество их победило. Но реальность опровергла эти представления. Скорее всего, человечество каждые пять лет будет сталкиваться с новым патогеном. Его источником могут быть и джунгли, и домашние животные. Буквально на днях у гаитянских детей обнаружили два новых свиных коронавируса, которые перешли от животного к человеку», - напоминает эксперт.

Но, по его словам, эта инфекция ещё не мутировала настолько, чтобы человек мог заражать человека. Однако это лишь вопрос времени.

«Все инфекции, которые мы имеем сейчас, возникли из циркуляции в животном мире. Существует концепция, которая рассматривает заболевания животных и человека как единое пространство. Нужно начинать управлять этим пространством», - считает Вадим Аристов.

Как сообщает Politeka, ранее медицинский эксперт Анатолий Якименко прокомментировал формат, в котором существует НСЗУ.

Также Politeka сообщила, что партия «Держава» призвала развивать в Украине частную медицину.



