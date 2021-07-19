В программе Сергея Дойко «Личность» украинский бизнесмен сирийского происхождения, владелец одной из крупнейших сетевых компаний на рынке фуд-сервиса, человек года в номинации «Лидер ресторанного бизнеса» Усама Кафа объяснил, как разрешить конфликт с конкурентом или недовольным гостем.

По словам Кафы, поднять цены и забрать ресторан - это пример нечестной конкуренции и лично он так не делает. «У меня нет конкурентов. Есть коллеги по цеху. Я со всеми общаюсь и дружу», - говорит эксперт.

Сферу бизнеса он называет игрой, а игроки, соответственно, должны придерживаться определенных ограничений и правил. «У нас есть меморандум между собой, кто-то подписал, кто-то не подписал, но на словах согласны все, что никто не забирает чей-то ресторан», - объясняет гость программы. В пример он приводит ситуацию, когда во время локдауна владелец приходит, ссорится из-за отсутствия оплаты и угрожает отдать ресторан сети.

Но, как говорит бизнесмен, сеть этого не делает. «Через год я спрашиваю, ты отказался? Или я считаю, что ресторан большой для меня. Я набираю ребят: «Хотите забрать половину?». Все честно», - рассказывает Кафа.

Конфликты с гостями заведения, говорит он, также бывают интересными. В пример он приводит ситуацию, когда клиент попросил официанта вызвать владельца, а тот позвонил кому-то другому. Сам Кафа в этот момент сидел за соседним столиком и наблюдал за ситуацией. Затем, рассказывает эксперт, он сделал гостю скидку, познакомился и расспросил о причинах недовольства. «Все хотят видеть собственника. Это очень интересно», - замечает бизнесмен.

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