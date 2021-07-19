Эксперт в сфере здравоохранения Вадим Аристов в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, останется ли Европа открытой для украинских туристов из-за пандемии.

“Европа же сейчас преследует свои бизнес-интересы. То есть, если в Украине не выше (заболеваемость, - ред.), чем у них, то Европа открывает границы, и те, кто хочет, они могут насладиться последними неделями курортного сезона там. До того, как будут какие-то более жесткие меры. А, возможно, они будут и дальше позволять просто внутри этих комендантских часов, внутри этих ограничений, работать с туристами”, - сказал Вадим Аристов.

Он отметил, что это вопрос только национальных интересов Украины, и насколько ей выгодно запускать в Украину людей, которые возвращаются с Европы.

“На свои улицы, предприятия, во все кафе, бары и рестораны. Или мы, все-таки, научимся на своем горьком опыте, и начнем следить за их самоизоляцией. Начнем жестче подходить ко всем этим справкам. Потому что сейчас справки тоже делаются фейковые, покупаются через турагентства. Пора уже построить сильные государственные институты, которые занимаются эпидемиологией. Потому что пока за полтора года этого не произошло”, - добавил Аристов.

Как сообщала Politeka, Европа решила открыть границы для украинских туристов: когда ЕС снимет ограничения.

Также Politeka сообщала, что новые правила карантина вступили в силу по всей Украине: что под запретом.



