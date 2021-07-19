Народный депутат Антон Поляков в новом выпуске программы «Правки Полякова» рассказал об идеи легализации каннабиса в терапевтических целях при неизлечимых медикаментами болезнях.

«Идея легализации каннабиса для партии «Слуга Народа» — не новая. Ее начали обсуждать еще в октябре 2019 года, но, отложили из-за других более «важных тем» на повестке дня. И вот на внеочередных, не оказалось более важных вопросов в стране, кроме как легализация марихуаны. Ну да, зачем нам тарифы, пенсии и зарплаты – курнул и улетел в другой мир?», - задается вопросов Поляков.

Народный депутат добавляет, что Михаил Радуцкий, который призывал всех голосовать за законопроект, сам не голосовал за него.

«Просто вынул карту и ушёл. А что ж такое? 13 июля президент Владимир Зеленский спросил у народных депутатов фракции «Слуга народа», почему в Верховной Раде не приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса. Как ответил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, это произошло потому, что председатель парламента Дмитрий Разумков не подал нардепам сигнал поддержать документ», - заявил Поляков.

А вот у Разумкова, по словам Полякова, все больше затягивается галстук вокруг шеи. По словам депутата, как бы не был действительно следующим после Аваков на выход.

«Я не спорю, что во многих странах коноплю уже используют в терапевтических целях, благодаря ее свойствам помогать при неизлечимых медикаментами болезнях. Но при нашей власти, это точно не про здоровье. Если слуги действительно хотят, чтобы дети не мучились от боли, то наш бюджет может себе позволить тянуть государственное фармпредприятие, которое будет выращивать медицинский каннабис и делать нужные детям обезболивающие препараты. И отпускать их по приемлемым ценам и не уходить в убытки. А излишки можно даже и в ЕС продавать», - резюмировал Антон Поляков.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что чиновники думают только о зарплатах, а не о служении народу: мнение эксперта.

Кроме того, для Politeka Поляков рассказал о новом законопроекте депутатов ВР.