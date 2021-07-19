Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал, как Путин будет использовать свою последнюю статью про украинско-российские отношения. В частности, отмечает политолог, это будет важным политическим и идеологическим инструментом.

По его словам, Путин в статье очень несправедливо выстраивает логику исключительно со стороны России о том, что Украина — это периферия, «пограничник», который регулярно захватывается западными врагами. По мнению Бортника, не учитывать роль Киева и роль украинской цивилизации в истории - абсолютно неправильно и такая логика здесь неадекватна.

«Эта статья – это очень интересный набор месседжей. С одной стороны, это идеологический материал, который уже войдет, наверное, в политическую конституцию Путина. Уже сегодня говорят, что в российских вооруженных силах в обязательном порядке изучают эту статью, как официальную идеологему, официальный идеологический подход к украинской проблеме», - рассказал Бортник.

Политолог отметил, что уже сегодня понятно, что эта статья будет использоваться и на выборах, как политический и идеологический флаг, как заявление о том, что дальше будет с Украиной и как будет Россия дальше действовать в украинском направлении.

«Эта статья несет два важных сигнала: украинскому обществу и украинским и западным политическим элитам. Украинское общество российский лидер пытается душить, принимать в объятия, украинскому обществу несется сигнал, что украинцы братья, друзья, члены семьи, мы все один народ», - говорит Бортник.

С украинскими элитами, отмечает политолог, разговор абсолютно другой: им Путин четко заявляет, что, если попытаться построить «антироссию» на территории современной Украины, эта «антироссия» будет разрушена. Бортник объяснил, что, согласно месседжу Путина, построить «антироссию» в рамках нынешних границ будет невозможно, и Россия этого не позволит.

Как сообщала Politeka, ранее Бортник заявил, что тезисы о внешнем управлении – это пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в России.

Напомним, для Politeka Друзенко заявил, что украинцев есть огромный опыт конкуренции с государством или борьбы против государства.