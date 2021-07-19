В Офисе президента не оставили идею увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

В настоящий момент, как сообщили "Стране" источники на Банковой, рассматриваются три кандидатуры.

Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба (Кличко в своё время говорил, что его рекомендовал Ермак). Юрий Голик - один из главных координаторов и пиарщиков проекта "Большая стройка". Представитель Кабмина в Раде нардеп Елена Шуляк, которая в прошлом была не чужда строительному бизнесу.

В тоже время, по словам источника в Офисе президента, окончательное решение об увольнении Кличко с КГГА и о том, когда это произойдёт не принято, хотя вероятность высокая.

"Но есть юридические моменты - имеет ли право президент разделять должности городского головы и главы КГГА. Хотя юристы на Банковой склоняются к мысли, что имеет право. Второй момент - кандидаты. Если ставить человека на должность главы КГГА, то должен быть какой-то мощный кадр, который полностью обнулит Кличко, который останется мэром. Но есть сомнения, что с этой задачей справятся кандидаты, которые сейчас рассматриваются", - говорит источник.