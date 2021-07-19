Почти 900 проверок, более тысячи составленных админпротоколов и почти 9 миллионов гривен рассчитанных убытков – таковы результаты работы Госэкоинспекции в течение прошлой недели

Об этом говорится на официальном сайте Государственной экологической инспекции Украины, пишет znaj.ua.

В период с 9 по 15 июля террорганы ГЭИ провели проверки на 348 объектах государственного надзора. Нарушителям были предъявлены претензии на возмещение 2,6 миллиона гривен.

Больше всего убытков окружающей среде было нанесено в результате незаконной срезки 166 деревьев на территории Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 2,4 миллиона гривен. В дальнейшем расследованием дела и поиском виновников нарушения будет заниматься СУ ГУНП в Хмельницкой области.

Еще 1,1 миллиона гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция за загрязнение земельного участка на территории Лісогринівецької сельского совета на Хмельнитчине. Материалы переданы в ГУНП в Хмельницкой области.

Также почти 900 тысяч гривен убытков нанесено окружающей среде в результате незаконной рубки и повреждения до степени прекращения роста 191 дерева на территории ГП «Свалявское ЛГ» в Закарпатской области. Материалы, составленные по факту проверки, также направлены в соответствующие органы полиции.