Общественные активисты Днепра обвиняют городскую власть в инспирировании избиения Натальи Ешонкуловой с целью дискредитации оппонентов и давления на нового министра внутренних дел Монастырского.

Об этом говорится в блоге общественного активиста из Днепра Сергея Сусловича в Facebook, пишет "Апостроф".

"Не успели Филатов с Корбаном раскланяться в благодарностях уволенному министру Авакова, как уже расставляют ловушки для новоназначенного главы МВД Дениса Монастырского. Шумят, шумят, просят найти виновных в избиении Наташи Ешонкуловой, - пишет активист Сергей Суслович. - Хотя что там искать? Геннадий Бутенко уже писал: активистка стала сакральной жертвой на их же заказу. В первый же день работы Монастырского".

Днепрянин напоминает, что община города так и не дождалась реакции власти на избиение журналистов муниципалами еще 2 июля: "Руки развязаны. Активистку же, которая имела неосторожность сотрудничать с самим Корбаном, теперь "пустили в расход".

Филатов не скрывает, что сотрудничал с пострадавшей Ешонкуловой, отмечают Геннадий Бутенко и Сергей Суслович.

"Теперь, по гэбэшным методичкам, ему (Филатову) легче обвинить в ее избиении оппозиционных днепрян. Собственно он уже знает кто виноват, тыча пальцем: "Сделать так, чтоб Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ, которая кроме денег, телеканалов, обзавелась ещё и собственными депутатами от партии власти".

Активист делает резюме: "И да, "Днепр свободно вздохнет от ОПГ" только тогда, когда полиция наконец даст ход уголовным делам против Филатова и Корбана, которые сейчас стоят "на стопе".

Ранее сообщалось об избиении подконтрольной местной власти "Муниципальной вартой" журналистов оппозиционных Борису Филатову телеканалов "Д1" и "ОТВ". Они обратились к руководству государства с просьбой о помощи. В ответ Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистов сравнил со "скотом".

15 июля активистка Наталья Ешонкулова сообщила об ее избиении возле собственного дома. Ешонкулова заявила, что ее били двое неизвестных.