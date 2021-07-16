Один из киевских университетов выделит 10 бюджетных мест в 2021 году для выпускников школ, проживающих на линии разграничения, и которые переехали на подконтрольную Украине территорию. Для абитуриентов открыты все специальности вуза.

Об этом рассказал народный депутат Украины, сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов.

"Выделяют 10 бюджетных мест для выпускников школ ОРДЛО, и выпускников, проживающих на линии разграничения, а также тех, кто прописался в этом году в Луганской области и выехали с оккупированных территорий. Дети Луганщины, как и все украинцы, должны получать качественное образование в лучших вузах страны", - сообщил нардеп.