Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, почему люди не хотят вакцинироваться. По его словам, против вакцинации только отсталые слои населения.

«Вы думаете, что в Америке мало людей, которые против масок и вакцинации? Огромное количество. Но когда ты анализируешь этих людей, а какие люди в США против вакцинации, то ты видишь, что это синие воротнички и малый бизнес», - отметил Балашов.

По словам эксперта, интеллигентные люди не против вакцинации, потому что им это ничего не стоит в ментальном смысле, и они не задумываются о заговорах и так далее. Балашов рассказал, что его личный водитель против вакцинации даже за бесплатно, что он начинает аргументировать конспирологией.

«Кодирования» и «зомбирования»: смотришь на людей и думаешь – это же плоско-земельные антимасочники. Против вакцинации реально отсталые слои населения. Это протестное настроение против правительства», - отметил Балашов.

Как отметил эксперт, человек должно понять, что вакцинами пользуется золотой миллиард человечества, поэтому тут нечего боятся и приплетать сюда заговоры.

Как сообщала Politeka, Балашов объяснил, для чего политикам суды и шум вокруг них .