Инициатива депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца ввести новые правила размещения МАФов очень сильно ударила по репутации столичного мэра Виталия Кличко, на доверии которого уже давно паразитирует этот давний соратник

Об этом пишется в статье «И врагов не нужно. Как Белоцерковец подставил Кличко с МАФами, а сам спрятался» издания Vesti.ua

Авторы пишут, что в Киеве объявлено очередное наступление на предпринимателей и связано это с попыткой принять новые правила размещения МАФов, которые «лоббирует сопредседатель фракции «УДАР» в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец».

По мнению журналистов, одиозный проект решения Киевсовета зарегистрирован именно с подачи Белоцерковеца, который с 2014 года курировал в Киеве вопросы МАФов.

«Благодаря Белоцерковцу заседание Киевсовета 8 июля прошло под аккомпанемент акции протеста тысяч предпринимателей, которые увидели в новых правилах от Белоцерковца коррупционные схемы. Новые правила откровенно грозят сносом МАФов сотням предпринимателей», - отмечает издание.

Журналисты пишут, что акция столичных бизнесменов переместилась из-под стен КГГА к Офису президента. «Зеленского позвали на помощь, а Кличко оказался крайним… Справедливости ради скажем, что предприниматели помянули и Белоцерковца, которого назвали грабителем. И отметим, что столичному бизнесу удалось приостановить принятие скандального решения», - пишет издание.

По утверждению авторов материала, Белоцерковец уже много лет паразитирует на мэре, а «во фракции «УДАР» его уже скоро будут просто ненавидеть».Авторы указывают, что в этот разБелоцерковец предлагал установить новые ограничения для размещения МАФов и многие уже существующие точки попадают под принудительный демонтаж без компенсации.

По словам издания, Белоцерковец не впервые оказался в эпицентре конфликта между КГГА и малым бизнесом, но«в отличие от действующего мэра, всегда выходил из подобных противостояний с определенным гешефтом. И если для мэра Виталия Кличко и коллег-депутатов репутационные потери будут весьма значительны, то Белоцерковцу, собственно, и терять нечего. Он с 2014 года воюет с малым бизнесом Киева…», - говорится в статье.

Издание указывает, что, например, в апреле 2016 года предприниматели столицы писалипрезиденту, что Белоцерковец "организовал "геноцид предпринимателей" и превратил "демонтаж" МАФов в прибыльный бизнес, пишут журналисты.

«Чтобы вернуть конфискованное имущество, предприниматели должны были заплатить конкретной фирме – ООО «Арктика» - 20 тысяч гривен… Тогда предприниматели видели прямую связь между фирмой «Арктика», Дмитрием Белоцерковцем, его новым внедорожником «RangeRover» стоимостью 150 тысяч евро и строящимся под Киевом особняком», - говорится в статье.

Издание также отмечает, что в октябре 2019-го НАБУ сообщило о расследовании, которое длится с 2017 года, по сокрытию Белоцерковцем информации о доме в Киеве в своей декларации за 2016 и 2017 годы. «Неучтенную собственность оценивают в 3,8 млн. грн. Что-то нам подсказывает, что антикоррупционерам надо еще глубже покопать», - подытожили авторы статьи.