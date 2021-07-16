НАТО действует только в интересах своих стран-участниц. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге , рассказывая историю Альянса.

Эксперт сообщает, что Меркель заявляла о возможном присоединении к НАТО балканских стран и советовала читать то, что находится между строк. «В основе стояли геополитические причины», - подчеркивает он.

Когда же Украина говорит о вступлении в НАТО, рассуждает Атаманюк, упускается один важный момент. «Не думаю, что все глубоко изучали вопрос НАТО: сколько там членов, кто когда становился и почему и какие взносы», - подчеркивает он.

В частности, экономист говорит о вступлении Греции и Турции в 1952 году, а уже в 1974 между этими государствами разгорелся военный конфликт на территории Кипра, что продолжается до сих пор. Как он сообщает, сегодня турецкую и греческую часть острова разделяет стена, но северную, то есть турецкую НАТО не признает. Атаманюк делает такой вывод из этой истории: НАТО не гарантирует мира.

Итак, Атаманюк заключает, что Альянс действует только в интересах своих главных стран-участниц. То есть, подчеркивает он, НАТО не будет выступать против России, поскольку Франции и Германии нужен Северный поток-2, они имеют общий проект.

Как сообщала Politeka, Куса объяснил, почему балканские страны до сих пор не в ЕС .