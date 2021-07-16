Уйдя в отставку, министр МВД Арсен Аваков сыграл на опережение. Так сказала политический эксперт Татьяна Лупова в программе «А как на самом деле?» , рассказав, что дальше будет с министерством.

По мнению гостьи программы, своим решением Аваков просто сыграл на опережение, ведь министр МВД конфликтовал с президентом Зеленским. «Было понятно, что рано или поздно его попытаются снять», - отмечает она. Поэтому эксперт считает решение Авакова уйти в отставку не случайным, а спланированным, хоть это всех и удивило.

Также она предполагает, что Аваков ушел в отставку специально для партии власти, которая сейчас составляет монобольшинство. В то же время Верховная Рада, говорит Лупова, поддержала Зеленского и проголосовала за отставку. Попутно эксперт отмечает, что работа Авакова никогда не была какой-то скрытой, а потому он и не стал отчитываться.

Как сообщала Politeka, Лупова объяснила, почему Аваков не будет премьер-министром Украины .