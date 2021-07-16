По мнению политолога Максима Яли, отставка Авакова - добровольное решение. О своей версии событий он рассказал в своей программе «Контрольный удар» .

Прежде всего Яли отмечает заслуги Авакова. Он утверждает, что из всех сегодняшних политиков Аваков имеет наибольший опыт. «Аваков за годы своего правления в МВД постоянно добивался увеличения финансирования своего ведомства и заручался лояльностью аппарата», - подчеркивает политолог. Он напоминает, что на следующий день после отставки сотрудники МВД тут же начали протестовать, что свидетельствует о вынужденности такого решения.

Ведущий добавляет, что протестовать вышли отставные-пенсионеры, а не «Национальные дружины». По его мнению, это было продумано. Он сообщает, что протестующие с легкостью прорвали оцепление, продемонстрировав этим шаткость позиций власти.

Попутно эксперт отмечает, что в свое время и Порошенко пытался устранить Ющенко с поста главы МВД, но ничего не удалось. Далее, рассказывает он, уже сам Аваков в 2019 году присоединился к тому, чтобы сместить Порошенко на президентских выборах.

По мнению Яли, для нового президента Украины Аваков стал настоящей опорой. «Теперь такой опоры у Зеленского больше нет, а недовольство в обществе нарастает», - предупреждает эксперт. В то же время он отмечает, что для бунта осталось немного: принять законопроект №5600, поднять газовые тарифы, а также цены на электроэнергию.

В общем ведущий не исключает тот вариант, что на досрочных выборах осенью у команды Зеленского появится конкурент - Аваков. «Сегодня контролируя не только «улицу», предчувствуя «бурю», решил отойти в сторону на какое-то время», - заключает Яли.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, что значит для Украины отставка Авакова .