Какие силы и обстоятельства могли бы подтолкнуть ситуацию в Украине к дестабилизации? Этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» рассматривает старший эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

«Подтолкнуть к дестабилизации может в первую очередь рост тарифов. Мы радуемся, что в мире растёт цена на украинское зерно и украинскую руду – но растёт и цена на газ. А 15 гривен за кубометр украинцы не заплатят – все перестанут платить и выйдут на протест. Это главный катализатор, который может сработать. Тем временем власть укрепляет президентскую вертикаль, даёт дополнительные рычаги правоохранителям и фискалам, то есть тем, кто может посадить на крючок и придавить любого гражданина. Включаются механизмы контроля над СМИ. СНБО может всё, мы это уже видим, но вопрос: для чего? Я пока ещё не понимаю, какую страну строит власть, но при этом закручиваются гайки, нарушается общественный договор», - отмечает гость программы.

По его словам, прежде такого не было.

«Раньше олигархи воровали по-крупному, но они не трогали народ. Он мог воровать по-мелкому, мог зарабатывать в качестве ФОПов или как-то ещё. Более того, именно олигархи были гарантами низких тарифов. Сейчас власть нарушила баланс, начала «щемить» ФОПов», - говорит Игорь Попов.

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