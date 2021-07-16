В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга заявил, что Меджлис не против того, чтобы крымские татары имели свое государство.

По словам ведущего, незаконная аннексия Крыма Россией - это только пол беды, существует и другая угроза. «Каждый коренной народ мечтает о собственной государственности», - подчеркивает он. Чаплыга объясняет, что крымские татары, как и любой другой коренной народ, хотят создать свое государство, хоть и не говорят об этом открыто, но они вынашивают эту идею, пытаясь удержаться в правовом поле.

В этом плане, говорит Чаплыга, на пользу аннексии сыграло то, что Крым уже был автономной республикой в составе унитарной Украины. «Крым мы можем потерять навсегда», - предупреждает политолог.

Чтобы не быть голословным, эксперт отмечает, что крымские татары очень даже лоббируют идею расширить собственную автономию. «Было бы глупо предположить, что крымско-татарский народ, в лице Меджлиса, который теперь будет в правовом поле, не хочет мечтать о том, что у них будет собственное государство», - утверждает он.

Мысли общества по этому поводу, подчеркивает Чаплыга, различаются. «Наши «квазипатриоты» говорят, что плевать, чей будет Крым, лишь бы не российский», - отмечает он. Но сам Чаплыга остается неравнодушным к статусу Крыма и убежден, что Украина сможет себе вернуть полуостров.

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