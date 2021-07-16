Если цена на газ будет расти, то будут ли пересмотрены годовые тарифы? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

«По крайней мере, в ближайшее время годовые тарифы меняться не будут. Но это пока. Украина привязана к импортному паритету, какую-то часть газа «Нафтогаз» импортирует. Кстати, в украинском списке импортёров газа он стоит только на пятом месте, первые четыре – это частные компании. Если на европейской бирже цена и дальше будет держаться на уровне 14-15 гривен, то может, по крайней мере, рассматриваться вариант пересмотра годового контракта. Но будет ли это – никто не понимает, потому что процесс имеет не экономический характер. Это политическое решение руководителя соседнего государства, то есть России: ограничить поставку газа в Европу через «СП-2» под предлогом его ремонта, - отмечает эксперт.

По его словам, в результате в Европе растёт спрос на газ, а значит, растёт и цена.

«Всё зависит от того, какую политику будет проводить российское руководство. Но до 2023-2024 годов транзит российского газа через Украину точно сохранится. А я думаю, что он продолжится и после этого. Но здесь важен вопрос о его объёмах», - говорит Олег Попенко.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев заявил, что не видит для Украины никакой возможности воспрепятствовать запуску «Северного потока-2» .