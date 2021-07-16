Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенко в эфире программы "Что дальше" с Викторией Панченко на канале "Знай24" рассказал, как поменяются тарифы на электроэнергию с августа.

"С 1 августа планируется введение новых тарифов на электроэнергию… Нужен достаточно хороший и мощный анализ, как это все будет происходить. Это достаточно серьезное решение для того, чтобы его принимать. Потому что любое из этих решений может вызвать как кризис неплатежей, так и кризис в самой энергетической системе. Тут каждая цифра даже после запятой в тарифе — она имеет значение", - сказал Олег Попенко.

Он отметил, что правительство планирует повысить цены на электроэнергию, и есть два варианта, каким образом это будут делать.

"Основная идея и основное понимание, как видит это Минэнерго, это введение четырех тарифов для населения. Первый тариф — это для малоимущих. Те, кто потребляет до 100 киловатт, они будут платить меньше, чем платят и сейчас. Это не льготный, это просто тариф. Льготный — это когда тариф у нас условно 1,68 грн, а человек платит дешевле. Это обычный тариф. Сейчас все украинцы платят 1,68 грн. Для той категории населения, которая потребляет до 100 киловатт", - добавил Попенко.

По его словам, это очень большая часть населения Украины, которая составляет более 40% граждан.

"Они будут платить на уровне 1-1,2 грн. Пока окончательного решения Министерства энергетики нет. Вторая категория, это те, кому оставляют тариф 1,68 грн. Те, кто потребляет до 200 киловатт. Следующая категория, это те, кто будут платить 2,4 грн — это до 300 киловатт. И выше 300 — это те, кто будут платить на уровне 3,4-3,5 грн. Второй вариант, который рассматривает Минэнерго — это убрать вообще 1,68 грн", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что это промежуточный вариант, и он не затрагивает большое количество населения. Обычно люди делятся на тех, кто использует до 100 киловатт, около 250, и свыше 300 киловатт.

"Просто 1,6 грн — это для того, чтобы привыкли люди к изменениям. В любом случае потом тариф дальше будет расти", - отметил Попенко.

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