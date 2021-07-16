Сегодня, 16 июля, в 19:00 на канале "А как на самом деле?" стартует проект "Юристы отвечают". Во время эфира каждый сможет в режиме онлайн задать вопрос адвокату и получить квалифицированный ответ в рамках темы эфира.

Об этом стало известно с анонса на канале "А как на самом деле?".

Проект будет реализоваться в формате интерактивных трансляций, во время которых гости программы будут обсуждать и разъяснять самые актуальные юридические темы.

Во время первого эфира адвокат Адвокатского объединения "Митракс" Владислав Скирда расскажет, законно ли списание задолженностей напрямую с банковских карт должников, зачем государству это нововведение и почему люди иногда узнают о проблемах с долгами только после ареста счетов.

Каждый сможет задать вопрос по теме эфира адвокату и получить юридическое разъяснение.

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