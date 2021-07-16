Компания NT Marine, связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, пытается взыскать долг в 20 миллионов долларов с фирмы Sanderlyn, аффилированной с украинским олигархом Игорем Коломойским

Об этом сообщает 112ua со ссылками на издания "Наші гроші" и Kyiv Post.

В апреле полиция Израиля открыла уголовное дело по факту мошенничества. В списке подозреваемых, по источникам Kyiv Post, пять человек - Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Михаил Киперман, Мария Киперман, экс-нардеп Евгений Геллер и бывший руководитель "Приватбанка" Александр Дубилет.

Журналисты пишут, что 14 октября 2019 года компания Sanderlyn, зарегистрированная на Кипре, подписала соглашение с эстонской NT Marine на поставку 320 тыс тонн угля в Украину. Цена вопроса составила 25 млн долларов или 78 долларов за тонну.

В течение трех недель NT Marine отгрузила уголь в Украину. Уголь в результате перепродали "Центрэнерго". Это произошло именно тогда, когда компании, связанные с Коломойским, продавали уголь и газ "Центрэнерго" выше рынка и покупали электроэнергию ниже рынка, отмечает издание.

Sanderlyn внесла предоплату 5 млн долларов, остальные 20 млн отказалась платить, ссылаясь на то, что "Центрэнерло" не уплатило поставку угля.

Связь Коломойского и Sanderlyn прослеживается через фирму "Синтез Ойл" Коломойского. Киприотка Евтихыя Ксенофонтос является номинальной собственницей "Синтез Ойл" через кипрские офшоры. Она же указана директором Sanderlyn.

Sanderlyn и "Синтез Ойл" Коломойского продавали уголь "Центрэнерго" одновременно. Обе компании покупали уголь по одинаковой цене - 78 долларов за тонну. Обе устанавливали маржу приблизительно в 10 долларов за тонну для "Центрэнерго". Это 3,2 млн долларов, заработанные за три недели на перепродаже 320 тыс тонн угля.