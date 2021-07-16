О чём говорит отставка министра внутренних дел Арсена Авакова? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Руслан Бизяев.

«Власти необходимо купировать все варианты протестных выступлений на эту осень. Сам по себе какой-то повод может не взорвать ситуацию, но вот их совокупность взорвать может. Поэтому Офис Президента старается по-своему купировать каждую из этих угроз. Кстати, я уверен, что Зеленский всё-таки сам управляет государством. Когда Андрея Ермака называют украинским кардиналом Ришелье – это всё-таки преувеличение. Есть не менее влиятельные люди, просто они настолько влиятельны, что журналисты о них не пишут. Я думаю, что Зеленский будет выстраивать такую концепцию, которая позволит ему избежать досрочных перевыборов. По экономике такая концепция есть. Другой вопрос, сработает ли она, но сейчас усиленно ведутся переговоры с МВФ. Что касается возможности избежать нового локдауна, то я её пока не вижу», - говорит эксперт.

Главной проблемой, по его мнению, остаётся Минский процесс.

«Если где-то приземлится один чёрный лебедь, то он притянет за собой всю стаю. Вот почему, на мой взгляд, эта отставка произошла именно сейчас. Многие говорят, что у Авакова испортились отношения с Зеленским, но на таком уровне отношения не портятся. Просто так сложился политический паззл», - считает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее политический консультант Александр Харебин также прокомментировал отставку Арсена Авакова .