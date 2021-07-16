Почему большинство депутатов Верховной Рады с похвалой высказывается о бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове? Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает политический эксперт Татьяна Лупова.

«Я думаю, это вызвано опасением перед чрезмерной концентрацией власти в одних руках. Нужно отдать должное Авакову: он сумел преобразовать милицию в полицию. Это было не так просто, учитывая и начальное положение дел, и финансовую составляющую. Да, сделано было не всё, но многое Авакову удалось. И он, как говорят в народе, не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. А политики всегда стараются видеть дальше и делать такие шаги, которые принесут им пользу в будущем. Кто-то не желает портить отношения с Аваковым, а кто-то принципиально против него. С нынешним президентом дело обстоит так же: у него есть и горячие сторонники, и люди, которые никогда его не примут. Это абсолютно понятно», - считает эксперт.

По её словам, даже если ты всегда всё делаешь правильно, украинские законы всё равно оставляют возможность для кого-то придраться к тебе.

«Я думаю, реакция на отставку Авакова объясняется и опасением, как бы чего не случилось, и мыслью о будущей судьбе министерства. Насколько сильным окажется новый министр, чтобы потянуть эту махину?», - говорит Татьяна Лупова.

Как сообщает Politeka, ранее отставку Арсена Авакова прокомментировал политический консультант Александр Харебин.

Также Politeka сообщала, что было названо имя вероятного преемника Авакова во главе МВД.



