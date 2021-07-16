Какую роль выполняет Украина в столкновении цивилизаций? На этот вопрос ответил футуролог Алексей Толкачев в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном»

По мнению Толкачева, Украина может легко выйти из фронтирной роли и стать пуповиной между двумя цивилизационными мирами, перестав между ними разрываться. «Проблема Украины, что мы постоянно между западом и востоком. Туда или туда податься, куда же нам податься», - говорит он. По словам эксперта, с одной стороны, Украина буквально на перекрестке, с другой - если на ее территории скрещиваются пути, то она может ими управлять.

Футуролог утверждает, что Украина имеет возможность стать генератором чего-то совершенно нового в этом плане. «Что должно быть точкой нашей опоры? Новая цивилизационная модель, в основе которой ценности», - объясняет он. Толкачев отмечает, что речь идет о европейских ценностях, ценностях проекта Запада, но переработанных и с установкой на любовь к людям.

«Мне казалось, что Украина станет сильной, когда мы будем действовать с юга на север», - говорит футуролог. А поэтому он советует Украине опираться на государства Черноморского бассейна, а потом уже нести эту новую цивилизационную модель на север - РФ, Беларусь, Латвию, Литву.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал, что Украина не имеет сверхцели.

Также Politeka писала о том, что Толкачев раскритиковал потребительский образ жизни.

https://youtu.be/mnp6qVmyGYk