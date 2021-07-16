Физическую расправу над известной в Днепре активисткой и правозащитницей Натальей Ешонкуловой могли заказать глава города Борис Филатов и его бизнес-партнер Геннадий Корбан. Такое мнение высказал председатель ОО "Движение за общественную справедливость" Геннадий Бутенко, пишет издание Сomments.ua.
Отметим, что информация об избиении Эшонкуловой появилась в Сети от самой активистки 15 июля. Женщина отметила, что на нее напали двое неизвестных. У правозащитницы диагностировано сотрясение мозга, сломан нос и выбито несколько зубов. Также она получила множество порезов лица.
По мнению Геннадия Бутенко, такую физическую расправу над Натальей Эшонкуловой могли заказать люди, якобы связанные с мэром Днепра Борисом Филатовым. Представитель "Движения за общественную справедливость" считает, что это, вероятно, было сделано, чтобы срочно перебросить внимание днепрян от проблем, которые реально существуют в городе.
Также он обратил внимание на то, как быстро медиа, ориентированные на местные власти Днепра, подхватили и раскрутили тему избиения активистки.
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Представитель общественной организации пока ждет реакции полиции на избиение активистки. Также Бутенко надеется на осуществление правосудия в отношении действий городского головы Днепра Бориса Филатова и бизнесмена Геннадия Корбана.
Они обратились к руководству государства с просьбой о помощи.
В ответ Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистов сравнил со "скотом".