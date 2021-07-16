Органы прокуратуры во время расследования экологических нарушений на крупнейших промышленных предприятиях будут привлекать специалистов лабораторий Госэкоинспекции.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции, сообщает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

«Вместе с правоохранителями обсудили механизмы, которые позволят усилить реагирования на факты несоблюдения природоохранного законодательства на этих промышленных объектах, а также проводить оперативное расследование этих случаев. Это, в частности, привлечение специалистов лабораторно-инструментального контроля Госэкоинспекции к досудебному расследованию для взятия проб и расчета убытков, нанесенных окружающей среде», - рассказал Андрей Малеваный.

Он также отметил проблему недопусков ГЭИ к проверкам.

"К сожалению, это не единичные случаи, которые позволяют предприятиям скрывать масштабные экологические нарушения. Поэтому важно, чтобы правоохранительные органы оперативно реагировали на каждый такой случай», - подчеркнул Андрей Малеванный.