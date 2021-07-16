Политический эксперт Татьяна Лупова в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказала, какое будущее ждет Арсена Авакова

“Я не думаю, что он пойдет в мэры Харькова. Это слишком мелко после такой должности, и после такой позиции на государственном уровне. Уйти в мэры — это достаточно слабо. У него есть, естественно, там свой интерес, и будет он там. Вполне возможно, что там и победит кандидат, который, так или иначе, близок к Арсену Борисовичу. Но я думаю, что сам он туда не пойдет. Он уже привык быть серым кардиналом и руководить процессами”, - сказала Татьяна Лупова.

Она отметила, что если Арсен Аваков и станет премьер-министром, то не при Владимире Зеленском.

“Не при этом президенте. Если и будет такая вероятность, то не сейчас. И вряд ли президент согласится иметь такую персону рядом с собой. Учитывая, что у нас все-таки государство — парламентско-президентская республика. Поставить сильного премьер-министра — дорогого стоит”, - добавила Лупова.

По ее словам, Аваков не уйдет из политического поля, и дальше будет играть свою роль, хоть и не так открыто.

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